Der beschuldigte 18-Jährige wurde noch Mittwochabend in Wien gefasst. Heute im Laufe des Tages will die Polizei Details zu der Tat in Mistelbach bekannt geben. Das Opfer, ein 19-jähriger Schüler, erlitt schwere Verletzungen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild Gewehr © RioPatuca Images - stock.adobe.c

In Mistelbach ist am Mittwochnachmittag ein 19-Jähriger von Schrotkugeln getroffen worden. Dabei wurde er laut Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich schwer-, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Ein Grundwehrdiener (18) dürfte am Mittwoch gegen 13.45 Uhr aus rund 25 Metern Entfernung einen Schuss aus einer Schrotflinte abgegeben haben. Der Schüler wurde von mehreren Kugeln getroffen, auch im Gesicht, so Polizei-Sprecher Raimund Schwaigerlehner. Die Waffe wurde rund 50 Meter vom Tatort entfernt sichergestellt.

Kriminalisten ermitteln

Die Ermittlungen hinsichtlich des vorerst flüchtigen Schützen liefen am Mittwochnachmittag auf Hochtouren. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat sich eingeschaltet. Die Hintergründe für die Tat blieben zunächst im Dunkeln. Am späten Abend wurde schließlich der verdächtige Grundwehrdiener in Wien festgenommen. Er hatte sich selbst gestellt. An der Festnahme wirkten auch Beamte des Einsatzkommandos Cobra und der Landespolizeidirektion der Bundeshauptstadt mit.

Der "Kurier" berichtet online, dass der Festgenommene im Schulgebäude einen Amoklauf plante. "Er wollte etwas Großes durchführen. Man kann von Glück sprechen, dass nicht mehr passiert ist", zitiert das Nachrichtenportal einen Insider. Derzeit gibt es dazu keine Bestätigung seitens der Polizei. Weitere Informationen soll es heute im Laufe des Tages geben.