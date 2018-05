Facebook

Themenbild © APA/FMT-PICTURES/MW

Bei einem 30-Jähriger aus Neumarkt im Hausruckkreis ist am Sonntagvormittag ein Mikrowellenherd in Brand geraten. Der Mann schlief im Wohnzimmer und erlitt eine Rauchgasvergiftung. Besucher einer Feldmesse in 100 Meter Entfernung entdeckten den Brand, berichtete die Polizei OÖ.

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr konnten den bewusstlosen Mann aus der Wohnung retten und den Brand löschen.