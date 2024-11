Nach einer Kollision mit einer Straßenbahn der Linie 5 in Wien-Alsergrund am Mittwoch zu Mittag schwebt eine Radlerin in Lebensgefahr. Die 28-Jährige dürfte auf der Spitalgasse Höhe Michelbeuerngasse zuerst etwas vor dem Zug parallel zu den Gleisen gefahren und dann nach links abgebogen sein und schließlich den Weg der Bim gekreuzt haben. Die Straßenbahnlenkerin legte eine Notbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenprall nicht mehr verhindern, berichteten die Wiener Linien.

Die Frau wurde in der Folge von dem Zug noch einige Meter vor sich hergeschoben und schließlich zur Seite geschleudert, teilte eine Polizeisprecherin der APA mit. Die Berufsrettung brachte die Radfahrerin mit mehrfachen Verletzungen in ein Spital. Die Straßenbahnfahrerin wird vom Kriseninterventionsteam der Wiener Linien psychologisch betreut. Die Erhebungen durch das Verkehrsunfallkommando laufen noch.