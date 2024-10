Die Großfahndung der Polizei nach Roland Drexler, der am Montag zwei Menschen im Mühlviertel erschossen haben soll, hat bis Dienstagfrüh keinen Erfolg gebracht. Es fehlte von dem flüchtigen 56-Jährigen jede Spur, ein Großaufgebot der Exekutive ist weiter im Einsatz. Ein Opfer ist ein Bürgermeister aus der Region, das zweite Opfer ein ehemaliger Polizist und Jagdleiter. Hintergrund der Tat dürfte ein lange schwelender Streit im Jagdmilieu sein.

Wir übertragen die Pressekonferenz der Polizei und der Staatsanwaltschaft live:

Bislang gibt es keine Spur des Täters: Weder wurde das Auto gefunden, noch ist das Handy des Tatverdächtigen zu orten. Das berichten die Oberösterreichischen Nachrichten, die vor Ort in der Einsatzzentrale in Altenfelden sind. In den Ortschaften sind Kolonnen von Polizeiautos besetzt und die Kräfte können sofort ausrücken, auch gepanzerte Fahrzeuge sind auch heute noch im Einsatz.

Die Exekutive war auch am Dienstag mit einem Großaufgebot an Beamtinnen und Beamten sowie Kräften der Spezialeinheit Cobra im Einsatz. „Wir unterstützen seit Montag mit Personal aus fünf Standorten“, sagte Bernhard Treibenreif, Leiter der Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra auf APA-Anfrage. Zahlreiche mit Spezialausrüstung sowie gepanzerten Fahrzeugen ausgestattete Beamten seien eingebunden, so Treibenreif.

Die Opfer des Schussattentats, Kirchbergs Bürgermeister Franz Hofer (VP) und Josef H. aus Arnreit, einte die Leidenschaft für die Jagd. Ihr Tod löst über Gemeinde- und Parteigrenzen hinweg große Anteilnahme aus, lesen Sie mehr im Porträt der Oberösterreichischen Nachrichten.

Motiv für Morde in Rohrbach: Streit innerhalb der Jägerschaft

Der flüchtige Tatverdächtige soll ein sehr erfahrener Jäger sein, der seit Jahren Teil der Jägerschaft ist. Der Mann dürfte Jagdhunde gezüchtet und ausgebildet haben. Langjährige Streitereien mit anderen Jägern sollen auch der Hintergrund des Amoklaufs sein. Tschechische und deutsche Einheiten sind nun auch in Bereitschaft.

Die Polizei geht davon aus, dass Drexler mit einem silbernen VW Caddy mit dem Kennzeichen RO-231 EL unterwegs ist. Bei Sichtung solle man unbedingt den Notruf wählen und nicht selber Kontakt mit ihm aufnehmen. Auch ein Foto des Verdächtigen von der oberösterreichischen Polizei wurde veröffentlicht.