Weil er am vergangenen Dienstagabend kurz nach 20 Uhr in seiner kleinen Mietwohnung in einem Mehrparteienhaus in Adnet-Waidach seine 67-jährige Mutter vorsätzlich getötet haben soll, sitzt der 32-jährige Sohn des Opfers seit Samstagmittag wegen dringenden Mordverdachts in Untersuchungshaft. Das berichten die Salzburger Nachrichten.