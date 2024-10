Mittwochnacht (3:15 Uhr) bebte die Erde in Vorarlberg. Im Raum Lech wurde ein Erdbeben mit der Stärke von 3,1 wahrgenommen. Die Erschütterung war deutlich zu spüren, vor allem im Umkreis von 15 Kilometern. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt.

Zweites Erdbeben der letzten Tage

Es war schon das zweite Beben in Vorarlberg in den letzten Tagen. Am 15. Oktober um 7:11 wurde ebenfalls ein Erdbeben der Stärke 2,5 wahrgenommen. Das Epizentrum befand sich in der Nähe von Wald am Arlberg.