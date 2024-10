Ein 61-jähriger Autofahrer hat in Wien-Döbling am Samstagvormittag vermutlich einen Herzinfarkt erlitten, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist mit zwei anderen Fahrzeugen sowie einem Baum kollidiert. Der Mann starb trotz rascher notfallmedizinischer Versorgung an Ort und Stelle, berichtete die Polizei am Sonntag.

Eine weitere Frau wurde leicht verletzt

Der Unfall ereignete sich auf der abschüssigen Grinzinger Straße, das Auto hatte deshalb nach den gesundheitlichen Problemen des Fahrers beschleunigt. Der Pkw des 61-Jährigen touchierte zunächst den Wagen einer 39-jährigen Lenkerin. Die Frau wurde dabei leicht am Nacken verletzt. Anschließend kam das Auto des Mannes von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen abgestellten Pkw und schließlich den Baum.