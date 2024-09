Es ist besiegelt: Insgesamt 17 Zisterzienser-Klöster In Tschechien und Polen, Deutschland und Österreich sowie in Slowenien dürfen nun den Titel „Europäisches Kulturerbe“ tragen. Das Netzwerk fuße auf eine starke gemeinsame Geschichte und habe Potenzial „zu einem wichtigen Sprachrohr des europäischen Zusammenhalts“ zu werden, so die Begründung. Und das bestätigt ein Blick auf die Landkarte: Zisterzienserklöster sind bis heute in ganz Europa zu finden.