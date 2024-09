Tödlicher Verkehrsunfall in der Nacht auf Montag in Wien-Margareten: Ein 32-jähriger Serbe verstarb, nachdem das Auto, in dem er saß, mit einem Fahrbahnteiler kollidiert war. Der Tote war nur der Beifahrer. Laut Wiener Polizei dürfte massiv überhöhte Geschwindigkeit die Unfallursache gewesen sein. Vielleicht auch deshalb flüchtete der Lenker des Pkw, zusammen mit weiteren Personen, laut Zeugenaussagen von der Unglücksstelle.

Die Berufsfeuerwehr musste die Fahrzeugtüren und das Dach des schwer beschädigten Autos entfernen, um das Unfallopfer zu bergen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Mietwagen geschrottet

Wie die weiteren Ermittlungen im Lauf des Tages ergaben, handelte es sich um einen 32-jährigen Serben, der nicht in Österreich gemeldet war. Das Unfallfahrzeug ist ein Mietwagen mit österreichischen Kennzeichen. Die Erhebungen des Verkehrsunfallkommandos zur Ausforschung der geflüchteten Personen liefen indes weiter, betonte die Polizei.