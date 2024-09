1499 Besucher waren laut Bescheid der Gemeinde zugelassen. Am Ende waren es doppelt so viele. Bürgermeisterin Andrea Neuner zog gegen 23 Uhr nach Rücksprache mit der Behörde die Reißleine. „Es ging einfach nicht mehr. Der Veranstalter hat sich an viele Auflagen nicht gehalten, schon um halb zehn Uhr abends hat das Rote Kreuz gemeldet, dass es am Limit ist“, erzählt die Seefelder Dorfchefin.