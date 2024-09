Ein 27-jähriger Mann ist bei einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr am Wiener Neubaugürtel in der Nacht auf Sonntag von mehreren Personen attackiert und verletzt worden. Das Opfer erlitt dabei eine Schnittwunde am Hinterkopf, die vermutlich von einem Messer stammt. Der 27-Jährige wurde ins Spital gebracht, fünf Verdächtige festgenommen, berichtete die Polizei. Eine weitere Person wurde leicht verletzt, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Der 20-jährige Leichtverletzte gab gegenüber der Polizei an, dass er mit seinem 27-jährigen Onkel im Auto unterwegs gewesen sei, als sie von mehreren Personen aus zwei Fahrzeugen heraus angegriffen wurden. Die mutmaßlichen Täter beschädigten zudem das Fahrzeug der Opfer.

Im Zuge der Fahndung nahm die Polizei fünf zwischen 23 und 27 Jahre alte Tatverdächtige in einem Fahrzeug fest. Die Männer stammen laut Angaben der Polizei aus Syrien bzw. sind staatenlos. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde im Handschuhfach ein Messer gefunden. Zudem wurde bei einem der Verdächtigen eine geringe Menge Cannabis sichergestellt.