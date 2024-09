Der Austritt von Schwefelsäure aus einem Lkw auf der Ost Autobahn (A4) auf Höhe der Erdberger Brücke Fahrtrichtung Schwechat sorgt seit dem frühen Dienstagnachmittag für großflächige Staus sowie Verkehrsbehinderungen. Die Wiener Berufsfeuerwehr befindet sich aktuell mit 14 Fahrzeugen und zahlreichen Kräften in Schutzanzügen an Ort und Stelle und pumpt die Flüssigkeit nach ersten Sicherungsmaßnahmen ab. Der ÖAMTC rechnete mit Verzögerungen bis in den Abend hinein.

Die Ost Autobahn in Richtung Flughafen sei seit 13.30 Uhr gesperrt, berichtete der ÖAMTC der APA am Nachmittag. Ebenso gesperrt war die Abfahrt von der Südost Tangente (A23) Richtung Süden auf die A4, hieß es vom Automobilclub.

„Sperre soll noch Stunden dauern“

Es kam laut ÖAMTC zu Staus auf der A23, Richtung Süden, von der S2 bis Knoten Prater, sowie Richtung Norden, ab dem Verteilerkreis, um den Verteilerkreis, im Bereich der Schlachthausgasse, bei der Donauuferautobahn (A22) Richtung A23 ab dem Tunnel Kaisermühlen sowie beim Handelskai, von der Abfahrt der A23 bis zur Auffahrt A4, Simmeringer Haide. „Die Sperre soll noch Stunden dauern“, sagte ein ÖAMTC-Sprecher.

Der Grund für den Austritt der Flüssigkeit war auf APA-Anfrage bei der Wiener Berufsfeuerwehr am Nachmittag noch unklar. Der Einsatz sei noch im Gange, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.