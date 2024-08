Dramatische Szenen spielten sich Donnerstagnachmittag in einem Waldstück auf der Rocheralm in Abtenau ab, wie die Salzburger Polizei berichtet. Ein 26-jähriger Tennengauer kam mit seinem Oldtimertraktor am Weg talwärts in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache von einer Forststraße ab. Das Fahrzeug stürzte daraufhin etwa 30 Meter in steiles Waldgelände hinab. Der 17-jährige Mitfahrer konnte noch abspringen, der Lenker wurde hingegen aus dem Oldtimertraktor geschleudert.

Zeugen des Unfalls verständigten sofort den Notruf und leisteten Erste Hilfe. Um den 26-jährigen Lenker aus dem unwegsamen Gelände zu bergen, mussten kleine Bäume und Sträucher mit einer Kettensäge entfernt werden, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Abtenau. Mit einer Korbtrage konnte der Schwerverletzte zurück zur Straße gebracht werden. Anschließend flog ihn der Notarzthubschrauber „Martin 1“ ins Uniklinikum Salzburg. Sein Mitfahrer konnte selbstständig zur Forststraße hochklettern. Das Rote Kreuz brachte den 17-Jährigen ins Klinikum Schwarzach im Pongau.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Abtenau mit 37 Personen, die Bergrettung Abtenau, das Rote Kreuz und die Alpinpolizei. Die Feuerwehr barg den Traktor nach der Versorgung der Verletzten mithilfe einer Seilwinde und mehrerer Hubzüge aus dem unwegsamen Gelände.