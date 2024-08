Ein 30-jähriger Rennradfahrer aus Deutschland ist am Donnerstag bei einem Unfall in Kühtai in Tirol (Bezirk Imst) schwer verletzt worden. Der Mann war auf der Landesstraße Richtung Oetz talwärts unterwegs, als eine Kuh die Fahrbahn überquerte. Der Deutsche musste ausweichen und kam von der Fahrbahn ab. Er lenkte nach rechts und geriet mit dem Rennrad auf die mit Steinen durchsetzte Böschung. Das Rad ging zu Bruch und der 30-Jährige prallte gegen den Betonsockel eines Zaunes.

Durch den Aufprall wurde der Radfahrer schwer am Kopf verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Helm, Rad und Zubehör gingen dabei zu Bruch. Der Verletzte wurde von zwei Notärzten, zwei Rettungsleuten und Ersthelfern an Ort und Stelle erstversorgt. Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Ein weiterer schwerer Radunfall ereignet sich am Donnerstag indes in Brixen im Thale im Bezirk Kitzbühel. Auf einer Gemeindestraße kollidierten dort eine 62-jährige heimische Rennradfahrerin und eine entgegenkommende 77-jährige Lenkerin eines E-Bikes, wodurch beide Frauen zu Sturz kamen. Die 62-Jährige stürzte auf den Asphalt und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde vom Notarzt erstversorgt und mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen. Die 77-Jährige, die aus dem Bezirk Kitzbühel stammte, fiel in das Gras neben der Straße, blieb aber unverletzt.