Eine dreifache Mutter kam Freitagmittag bei einem Autounfall in Oberösterreich (Bad Leonfelden, Bezirk Urfahr-Umgebung) ums Leben. Die 34-Jährige war mit dem Pkw in einer langgezogenen Straße auf die Gegenfahrbahn geraten – der Lenker des Lkw konnte nicht mehr ausweichen. Bei der Kollision überschlug sich der Wagen und blieb am Bankett liegen. Die Kinder (3, 6 und 10 Jahre alt) wurden verletzt und nach Linz ins Spital gebracht. Der Lkw-Fahrer erlitt einen schweren Schock, so die Polizei.

Laut Aussagen von Zeugen dürfte die Frau mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, hieß es von der Polizei am Abend. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Lenkerin aus dem Autowrack, für sie kam aber jede Hilfe zu spät. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein weiterer Pkw wurde durch die herumliegenden Teile schwer beschädigt. Die Angehörigenverständigung erfolgte mit Unterstützung des Kriseninterventionsteams.