Ein 32-jähriger Tscheche hat am Dienstag in der Früh einen 44-Jährigen in einer Wohnung in Wien-Favoriten mit zwei Schwertern attackiert und dem Mann Verletzungen im Bereich des Oberkörpers zugefügt. Das Opfer konnte sich aus der Wohnung retten und alarmierte die Polizei.

Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Der Verdächtige flüchtete nach der Tat nicht und wurde noch in der Wohnung festgenommen, hieß es seitens der Polizei. Die mutmaßlichen Tatwaffen wurden sichergestellt. Die Vernehmung des Opfers und des Tatverdächtigen sind noch ausständig. „Die Hintergründe, der Tatablauf sowie die Beziehung der beiden Männer zueinander sind Gegenstand laufender Ermittlungen“, so die Polizei.