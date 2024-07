Für das schönste Schwimmbad der Welt kämen viele in Frage: Da wäre zum Beispiel der atemberaubende Infinity-Pool im 57. Stock des Marina Bay Sands in Singapur. Dort soll man das Gefühl haben, am Rand des Himmels zu schwimmen. Oder der Ubud Hanging Gardens in Indonesien, deren Becken über dem üppigen Regenwald von Bali zu schweben scheinen.