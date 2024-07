Ein 51-Jähriger schwebt nach der Attacke eines 29-Jährigen mit einem Hammer in der Nacht auf Dienstag in Lebensgefahr. Der Angreifer ging in der Meiselstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus auch auf eine 43-Jährige sowie einen 39-Jährigen los und raubte zwei Taschen, berichtete die Landespolizeidirektion Wien. Passanten alarmierten die Polizei um 00.10 Uhr, die den Verdächtigen noch unweit des Tatorts festnahm.

Die 43-Jährige sowie der 39-Jährige wurden von der Berufsrettung mit schweren Verletzungen in einen Schockraum gebracht. „Der 51-Jährige musste beatmet und intubiert werden“, teilte ein Sprecher der Berufsrettung der APA mit. Er befindet sich derzeit mit lebensgefährlichen Verletzungen in einem Spital.



Beim Verdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen Serben. Die Hintergründe für seinen Angriff waren am Dienstagvormittag noch völlig unklar, wie die Landespolizeidirektion der APA erklärte. Auch ob der Mann möglicherweise an einer psychischen Erkrankung leidet, stand vorerst noch nicht fest.



Im Zuge des Einsatzes stellten die Beamten auch den Hammer als mutmaßliche Tatwaffe sowie die beiden geraubten Taschen sicher. Die Vernehmung der Opfer sowie des 29-Jährigen sind noch ausständig. Der Serbe befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen übernommen.