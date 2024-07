Das Festival „Electric Love“ in Salzburg muss geräumt und evakuiert werden. Grund dafür sind aufziehende Unwetter. Insgesamt sind 180.000 Besucher des Musikfestivals betroffen.

Einlass wurde bereits verschoben

Gegen 17 Uhr sollen schwere Sturmböen über das Festivalgelände ziehen. Außerdem werden Starkregen und mehrere Blitze erwartet. „Sichert eure Zelte bis 16 Uhr und sucht Schutz in einem Fahrzeug. Signalisiert freie Plätze in eurem Auto oder Bus mit der Warnblinkanlage. Wer keinen Schutz in einem Auto oder Bus findet, folgt bitte den Anweisungen des Sicherheitspersonals“, heißt es auf der Website des Festivals.

Nach einem Bericht der Tageszeitung „Heute“ fällt auch der geplante Shuttle-Bus aus. Der Einlass zum Festival wird erstmals von 16 Uhr auf 20 Uhr verschoben. Die Besucherinnen und Besucher des Festivals werden gebeten, die Wettervorhersage im Auge zu behalten.