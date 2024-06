Ein Airbus A320 der AUA ist am 9. Juni über der Steiermark in ein Hagelunwetter geraten. Nach wochenlanger Reparatur hat die Maschine am Dienstag einen ersten Testflug absolviert, berichtete Austrian Wings. Nach dem knapp 20-minütigen Flug setzte der Jet wieder auf dem Flughafen Wien auf. Bei der Reparatur wurden beschädigte Teile ausgetauscht und vom Flugzeughersteller vorgeschriebene Inspektionen durchgeführt. Alle Reparaturarbeiten wurden in Absprache mit dem Hersteller Airbus durchgeführt.

Laut AUA soll das Flugzeug so rasch wie möglich wieder im kommerziellen Flugbetrieb eingesetzt werden – rechtzeitig zur Ferienflugsaison.