Da staunte so mancher Verkehrsteilnehmer auf der B 39 nicht schlecht: Drei Ponys liefen am Sonntagabend die Fahrbahn von St. Pölten in Richtung Ober-Grafendorf entlang, wie die Niederösterreichische Nachrichten berichten.

Ausflug von Polizei beendet

Sofort verständigten Lenker die Polizei. Diese zögerte nicht und war schnell vor Ort. Tatsächlich: Die drei Ponys spazierten noch immer über die B 39. „Sie waren sehr gesittet und liefen entlang der Fahrbahn, nur einmal bewegten sie sich Richtung Straßenmitte“, sagt Polizist Walter Horinek. Er sicherte die Fahrbahn ab, während sein Kollege Peter Seitlberger die Ponys einfing.

„Flüchtige“ unversehrt

Weder Mensch noch Tier kamen zu Schaden. Die Polizei konnte bald wieder die Straße freigeben, während die Ponys wieder den Heimmarsch antraten.