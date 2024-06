Eine Elfjährige aus Lohnsburg (Bezirk Ried im Innkreis) ist seit Freitag in der Nacht abgängig. Das Handy des Mädchens wurde zuletzt im Bereich des Linzer Hauptbahnhofes geortet. Die Mutter erstattete am Freitag um 22.15 Uhr eine Vermisstenanzeige, nachdem die Tochter nicht wie vereinbart um 21 Uhr nach Hause gekommen war, berichtete die Polizei am Sonntag in einer Aussendung.

Das vermisste Mädchen wurde zuletzt am Freitag um 19.15 Uhr von ihrer Mutter gesehen, als sie sich aus ihrem Zimmer ihre Powerbank holte. Kurze Zeit später hatte die Elfjährige ihr Mobiltelefon ausgeschalten und ist seitdem nicht mehr erreichbar. Gegen 17 Uhr postete sie noch einmal auf einer Social-Media-Plattform. Das Mädchen hat braune Augen und lange rotblonde Haare. Die Polizei Waldzell bittet um Hinweise unter 059133 4247.