Am Donnerstagabend soll es laut „Kronen Zeitung“ bei einer EM-Party des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wild zugegangen sein: Bis zwei Uhr nachts soll die Feier – sehr zum Leidwesen der Anrainer – gedauert haben, genehmigt wäre sie aber nur bis 22 Uhr gewesen. „Mein Enkelkind kann nicht schlafen“, so eine Nachbarin gegenüber der „Krone“. „Wir hoffen, dass nicht wieder Betrunkene bis 2 Uhr früh herumgrölen – wie das schon vorgekommen ist.“

Die „Krone“ berichtet über mehrere Beschwerden bei der Polizei – laut „Kurier“ habe es diese aber nicht gegeben. „Es gab weder Anrufe am Notruf bezüglich einer Lärmerregung noch Polizeieinsätze der zuständigen Polizeiinspektion aufgrund einer Lärmerregung in diesem Bereich“, so die Polizeisprecherin Barbara Gauss gegenüber der Zeitung.