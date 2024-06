Ein Mann soll mit einem spitzen Gegenstand ein Hakenkreuz in die Hausmauer eines Gebäudes der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien-Brigittenau geritzt haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Fahndung: Mann ritzte Hakenkreuz in Mauer der Kultusgemeinde in Wien

Am 22. April am helllichten Tag ist ein Hakenkreuz in die Hausmauer eines Gebäudes der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien-Brigittenau geritzt worden.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei fahndet seither nach dem unbekannten Täter und sucht potenzielle Zeugen. Hinweise können (auch anonym) unter der Telefonnummer 01-31310-63250 an die Polizeiinspektion Pappenheimgasse gerichtet werden, hieß es am Montag.

Auf über Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlichten Bildern ist ein junger Mann mit brauner Jacke, blauen Jeans, schwarz/weißen Schuhen, einem schwarzen Rucksack und schwarzer Kappe zu sehen.

Verstoß gegen Verbotsgesetz

Er soll das Hakenkreuz mit einem spitzen Gegenstand eingeritzt haben, Tatzeitpunkt war 12.30 Uhr. Ihm werden Sachbeschädigung und ein Verstoß gegen das Verbotsgesetz vorgeworfen.