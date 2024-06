Schwimmausflug mit tödlichem Ausgang: Ein Rumäne starb, als er am Sonntag versuchte, das Schleienloch am Rechten Rheindamm in Hard (Vorarlberg) zu durchschwimmen. Der 24-Jährige, der zusammen mit vier Freunden aus Deutschland angereist war, schwamm gegen 18 Uhr los. Plötzlich ging der junge Mann unter. Seine Freunde setzten sofort einen Notruf ab, die Rettungskette wurde aktiviert.

Taucher der Wasserrettung bargen den 24-Jährigen gegen 18:45 Uhr in einer Tiefe von etwa drei Metern. Das Wasser maß eine Temperatur von 14 Grad. Nach ersten medizinischen Maßnahmen wurde er ins LKH Feldkirch gebracht. Doch für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät, gegen 20 Uhr verstarb der Rumäne.