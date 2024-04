Ein 48-jähriger Arbeiter ist am Mittwoch bei Arbeiten in einem Gastronomiebetrieb in Westendorf im Tiroler Bezirk Kitzbühel schwer verletzt worden. Der Mann hatte laut Polizei Arbeiten an einem Aufzug durchgeführt, als der Aufzugsschlitten plötzlich samt ihm aus bisher unbekannter Ursache aus einer Höhe von rund elf Metern auf den Boden des Schachtes stürzte.

Ein Arbeitskollege des Österreichers setzte die Rettungskette in Gang. Der Schwerverletzte wurde von der Feuerwehr Westendorf aus dem Schacht geborgen und mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen.