Schäden an einer Festnetzleitung durch Grabungsarbeiten haben seit Dienstagabend in drei Tiroler Gemeinden im Bezirk Landeck das Telefonnetz lahmgelegt. Sowohl Mobilfunk, Festnetz als auch das Internet seien in Nauders, Pfunds und Spiss ausgefallen, teilte das Land in einer Aussendung mit. Auch der Notruf ist demnach von dem Ausfall betroffen. Bei Notfällen sollen die örtlichen Feuerwehrwachen aufgesucht werden. Der Ausfall werde wohl noch bis Mittwochmittag andauern.

Von den Feuerwehrwachen aus könnten Notrufe mittels Funk verbreitet werden, hieß es. Die Blaulichtorganisationen wurden von der Leitstelle Tirol informiert.

Leitung bei Grabungsarbeiten beschädigt

Bei den Grabungsarbeiten in Pfunds sei eine A1-Festnetzleitung massiv beschädigt worden, teilte die Polizei am Abend zur Ursache mit. Aufgrund einer teilweisen Netzüberschneidung von italienischen und Schweizer Funknetzen würde zumindest der Euronotruf 112 bedingt funktionieren. Auch die örtlichen Polizeiinspektionen könnten bei Notfällen aufgesucht werden, hieß es. Die Polizei sei in den betroffenen Gebieten verstärkt worden.