Milde Temperaturen und mehr Sonnenstunden: Der Frühling ist mittlerweile in einem Großteil von Österreich angekommen. Vor allem auf alle Haus- und Gartenbesitzer kommt nun wieder einiges an Arbeit zu. Neue Pflanzen müssen eingesetzt und die alten ausgewintert werden.

Neben den Grünflächen müssen auch die Swimmingpools wieder auf Vordermann gebracht werden. Um den Badespaß im Sommer wieder zu ermöglichen, muss bereits jetzt einiges an Arbeit investiert werden. Das alte Wasser muss raus, das Becken geputzt und schließlich wieder eingelassen werden.

Neues Tool gegen Wasserverschwendung

Je nach Größe steigt der Wasserverbrauch pro Familie dadurch enorm an. Eine Pool-Füllung entspricht durchschnittlich etwa dem Drei-Monats-Verbrauch eines Drei-Personen-Haushalts. Da das Grundwasser in den vergangenen Jahren weiterhin schwindet, herrscht in manchen Gebieten Wasserknappheit. Der Verbrauch muss daher von den Gemeinden gemanagt werden. So auch im Burgenland. Wie die „Krone“ berichtet, wurde dort aufgrund dessen ein eigener Pool-Füllkalender ins Leben gerufen, in dem man seine Füllung online vermerken kann.

Mit dem Hilfsmittel wird der Wasserverbrauch auf der Website des lokalen Anbieters eingetragen. Einige Gemeinden arbeiten bereits seit 2021 mit diesem System. Besonders seit Beginn der Pandemie hätte sich der durchschnittliche Verbrauch pro Haushalt vervielfacht. Der Füllkalender soll den Überblick über die verbleibenden Wasserressourcen vereinfachen und eine bessere Grundversorgung gewährleisten. Bei Anbietern wie dem Wasserverband Südliches Burgenland seien allein in vergangenen Jahr über 1000 Füllungen online eingetragen worden. Aber nicht überall stößt diese Methode auf Begeisterung.