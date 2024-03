Ein Junggesellenabschied in St. Martin im Innkreis (Bezirk Ried) fand am Samstagnachmittag ein abruptes und dramatisches Ende. Die Männergruppe war mit einem Traktor unterwegs, als in einer Rechtskurve die linke Holzbrüstung des Anhängers brach. Drei Männer, die sich daran angelehnt beziehungsweise auf dieser Seite gestanden hatten, stürzten aus dem Anhänger, wie die Polizei Oberösterreich berichtet.

Ein 32-Jährige verletzte sich dabei schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallskrankenhaus nach Linz geflogen werden. Die beiden anderen Männer (31 und 32 Jahre alt) verletzten sich ebenfalls und wurden im Krankenhaus-Ried behandelt. Sie konnten das Spital kurze Zeit später jedoch wieder verlassen. Die anderen fünf Personen, die sich am Anhänger befunden hatten, wollten nicht ärztlich versorgt werden.

Ein Alkotest des Traktorlenkers ergab 0,9 Promille, ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft folgt.