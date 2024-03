Ein nach einem Messerstich in Wien-Favoriten verletzter 24-Jähriger ist am Freitag mit der Wunde noch zu einem Treffen mit seiner Freundin gegangen. Erst die 21-Jährige verständigte die Polizei, und der junge Mann konnte von der Berufsrettung versorgt und in ein Spital gebracht werden. Der 24-Jährige hatte beim Keplerplatz zufällig einen Bekannten getroffen und war mit diesem aus unbekannter Ursache in Streit geraten. Der Kontrahent stach zu und flüchtete.

Landeskriminalamt führt Ermittlungen

Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen war vorerst erfolglos. Weitere Ermittlung zu der am Freitag gegen 14.00 Uhr verübten Tat sind im Gange, berichtete die Polizei am Samstag. Am Samstagnachmittag gab die Polizei einen ähnlichen Fall bekannt. Ein 28-Jähriger ging am Freitagabend mit einem Bauchstich ins Traumazentrum Wien-Brigittenau, besser bekannt als früheres Lorenz-Böhler-Unfallspital. Laut dem behandelnden Personal, das die Polizei verständigte, war der Patient zu diesem Zeitpunkt in Lebensgefahr. Nach einer Notoperation befand sich der Mann jedoch auf dem Weg der Besserung.

Die Verletzung dürfte durch einen spitzen Gegenstand verursacht worden sein. Wie es dazu gekommen war, wollte der 28-Jährige vorerst nicht sagen. Das Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall und dem unbekannten Täter.