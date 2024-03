Ein 48-Jähriger ist am Montag in Wien wegen Besitzes und Weitergabe von Dateien mit Bildern von sexuellem Kindesmissbrauch festgenommen worden. Der Beschuldigte „zeigte sich in der Einvernahme teilgeständig. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen und Auswertungen der sichergestellten Datenträger dauern an“, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Dienstag. Die Festnahme des einschlägig amtsbekannten Mannes erfolgte über Anordnung der Staatsanwaltschaft.

Beamte des Landeskriminalamtes Wien, Ermittlungsbereich Sexualdelikte, nahmen den Verdächtigen im Bezirk Simmering fest. Er soll seit Februar dieses Jahres auf einschlägigen Internet-Plattformen sexualbezogenes Kindesmissbrauchsmaterial verbreitet haben. Bei der Festnahme wurde auch eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dabei stellten die Polizisten zahlreiche elektronische Datenträger sicher.