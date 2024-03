Schock am Dienstagmorgen: Wie die „Krone“ berichtet, entdeckten Kinder auf dem Weg zur Schule in Reichraming in Oberösterreich eine Leiche in einem Bach. Sie lag demzufolge im Wasser unter einem Steg, der zur Schule in Reichraming führt. Die Kinder berichteten davon sofort bei Ankunft in der Schule dem Schulwart, der daraufhin die Rettungskette in Gang setzte. Kurz darauf bargen die Einsatzkräfte der Feuerwehr die männliche Leiche mit einem Feuerwehrboot.

Der Fundort wurde großräumig abgesperrt. Mit den beiden Kindern, die den Fund dem Schulwart gemeldet hatten, sei gesprochen worden. Für solche Situationen stehe auch immer das ein Team der Feuerwehr zur „Stressverarbeitung nach belastenden Situationen“ zur Verfügung.

Laut ORF Oberösterreich soll es sich bei dem Toten um einen circa 60-jährigen Mann handeln, der auf dem Steg ausgerutscht und sich beim Sturz in den Reichraminger Bach tödliche Verletzungen zugezogen haben soll. Näheres wird noch ermittelt.