Drei Mitarbeiter eines Zillertaler Skigebiets haben sich am Dienstag nach dem Tod einer 28-jährigen Skifahrerin im Jahr 2023 wegen grob fahrlässiger Tötung am Landesgericht Innsbruck verantworten müssen. Dem Geschäftsführer wurde vorgeworfen, trotz extrem eisiger Verhältnisse keine Betriebsanweisung zur Sperre der Piste erteilt zu haben. Zwei Pistenraupenfahrern - die sich nicht schuldig bekannten - wurde ebenfalls zur Last gelegt, die Piste nicht sofort gesperrt zu haben.

Im Zentrum der Anklage stand eine offenbar völlig vereiste, steile Piste am Hintertuxer Gletscher am Neujahrstag 2023. Die drei Mitarbeiter hätten nicht den Umständen entsprechend gehandelt, was den Tod einer 28-jährigen Niederländerin zur Folge gehabt habe. Am Tag des tödlichen Skiunfalls, bei dem die Frau durch ein Fangnetz gerutscht und schließlich gegen einen Baum geprallt war, kamen zudem sieben weitere Personen auf derselben Piste zu Schaden. Drei Wintersportler wurden schwer verletzt, vier weitere leicht. Die Unfälle ereigneten sich innerhalb einer halben Stunde.

Der Verteidiger sprach bei der Verhandlung von "einem schwarzen Tag für die Zillertaler Gletscherbahn". Er gab aber zu bedenken: "An diesem Tag kam es durch die relativ warmen Witterungsumstände in der Nacht zu einer regelrechten Metamorphose der Piste." Außerdem habe man es in der damaligen Wintersaison mit einem "Ausnahmewinter" mit sehr wenig Schnee zu tun gehabt.

Der Drittangeklagte - ein Pistenraupenfahrer - bezeichnete die Piste bei seiner Einvernahme vor Gericht als "hart", aber nicht als vereist. Man sei "im Zweifel gewesen", ob man die Piste sofort hätte sperren müssen, habe es dann aber trotz grundsätzlicher dienstrechtlicher Möglichkeit nicht getan. "Stattdessen haben wir nach längerem Überlegen den Geschäftsführer und Betriebsleiter verständigt", erklärte er. Mehrfach verteidigte er sich auf Nachfragen von Richter Norbert Hofer, ob ein unverzügliches Sperren nicht doch notwendig gewesen wäre: "Das Teilstück der Piste war für uns diskussionswürdig, aber nicht eindeutig."

Eisplatten „nicht aufgefallen“

Der zweite Pistenraupenfahrer und Zweitangeklagte argumentierte ähnlich. "Bei den Kontrollfahrten mit dem Ski-Doo habe ich gemerkt, dass die Piste etwas rutschig ist", sagte er. Eisplatten und "das blanke Eis", seien ihm aber nicht aufgefallen. Die Piste habe sich aber offenbar "verändert". "Ich war selbst überrascht, was in der Zeit bis zu den Unfällen mit der Piste passiert ist", sagte er. Die Möglichkeit "sofort zu sperren" hätte aber auch aus seiner Sicht bestanden.

Die Einvernahme des erstangeklagten Geschäftsführers - der als Betriebsleiter von den zwei Pistenraupenfahrern verständigt worden war - stand am Vormittag noch aus. Ihm wurde vorgeworfen, auf die Hinweise der Pistenraupenfahrer nicht oder nur unzureichend reagiert zu haben. Im Falle einer Verurteilung drohte den drei Angeklagten eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.