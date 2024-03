Die Norovirus-Infektion in der Volksschule Parsch in Salzburg hat sich seit Donnerstag ausgeweitet: Inzwischen sind 71 Schülerinnen und Schüler und elf der insgesamt 19 Lehrerkräfte krank gemeldet. 30 weitere Kinder wurden am Freitag von den Eltern vorsorglich entschuldigt. Die am Donnerstag - nach 46 Krankheitsfällen - begonnenen Flächendesinfektionen werden intensiv über das Wochenende hin fortgesetzt, informierte die Stadt Salzburg in einer Aussendung.

Das hochansteckende Norovirus könne tage- bis wochenlang auf Oberflächen haften bleiben, sagte der Leiter des städtischen Gesundheitsamtes Rainer Pusch. „Jetzt, wo faktisch die halbe Schule weg ist, kann die Flächendesinfektion durch die Reinigungskräfte umso intensiver weiterbetrieben werden. Die Direktion ist äußerst bemüht, sie auch übers Wochenende fortzusetzen.“ Pusch hofft, dass das Wochenende Druck aus der Weiterverbreitung nimmt. Jedenfalls müssten Erkrankte nach Abklingen der Symptome - starker Durchfall und Erbrechen sowie häufig auch Bauch- und Muskelschmerzen, leichtes Fieber und Kopfschmerzen - noch mindestens zwei Tage zu Hause bleiben, weil sie so lange noch ansteckend sind.

In der Volksschule Parsch werden 234 Schülerinnen und Schüler von insgesamt 19 Lehrerinnen und Lehrer unterrichtet.