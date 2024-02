Zu einer durchaus ungewöhnlichen Tierrettung ist die Feuerwehr Kritzendorf in der Stadtgemeinde Klosterneuburg (Bezirk Tulln) am Donnerstag ausgerückt. Zwei Turmfalken hatten sich in sogenannten Taubenabwehr-Spikes auf dem Dach einer Schule verfangen. Die Helfer befreiten die verschreckten Vögel mithilfe eines Krans aus der misslichen Lage.

Eines der Tiere flog selbstständig davon, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando. Der zweite Falke wurde von der Wildtierhilfe Tulln übernommen und soll wieder aufgepäppelt werden.