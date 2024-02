Martin macht mit seinem Scooter eine spontane, scharfe Linkskurve und kommt vor der Karlskirche zum Stehen. „Ah, ihr macht‘s das Aschenkreuz, oder?“ Der junge Mann ist sichtlich erfreut, er hat wohl nicht geglaubt, dass er das mit dem - für viele Gläubige obligatorischen - Aschenkreuzritus heute so schnell erledigen kann. Er nimmt seinen Helm ab und hält Pastoralassistent Christian Kneisz seine Stirn hin. Der hat schon den Deckel vom kleinen Glas mit Asche in seinen Händen abgenommen. „Kehr um und glaub an das Evangelium“, sagt er und malt sorgfältig das Kreuz auf. Und schon ist Martin mit dem Scooter wieder weg, jetzt halt mit Asche auf der Stirn.

„Ash to go“ nennt sich diese Aktion von der Wiener Erzdiözese. Das „Aschenkreuz für Eilige“ als Antwort auf die schnelllebige Zeit und den modernen viel beschäftigten Menschen quasi. Der Ritus selbst gilt zum Beginn der 40-tägigen Fastenzeit vor Ostern als Symbol fürs Innehalten, für die Reinigung oder die Besinnung, heißt es von der Erzdiözese. Normalerweise gibt es das Kreuz auf die Stirn im Rahmen eines Gottesdienstes.

Martin mit dem Scooter © Stockhammer

„Aber nicht jeder hat Zugang zu einem Gottesdienst“, sagt Religionslehrerin Eva. Sie ist mit vier ihrer Achtklässler zu Fuß gekommen. Die Aktion findet sie „sehr gut, das kann ich dann gleich in den Unterricht einbauen“. Christian Kneisz und seine Kollegin Manuela Nedelko schreiten zur Tat. Evas Schülerinnen und Schüler - nun alle mit Aschenkreuz auf der Stirn - stimmen ihrer Lehrerin zu. „Das ist ganz cool“, sagt Adrian (18). Kirche und Glaube, das bedeutet für ihn „Gemeinschaft“. „Und Familie“, fügt Sophia (17) hinzu. „Ash to go“ würden die Jugendlichen schon als gelungenen Modernisierungsversuch der Kirche bezeichnen.

Religionslehrerin Eva und ihre Schüler mit Christian Kneisz (ganz rechts) und Manuela Nedelko (ganz links) von der Kirche © Stockhammer

Überzeugte Touristin: „Shut up and do it“

„Guten Morgen, heut ist Aschermittwoch“, begrüßt Nedelko die nächsten Besucher. Ein französisches Pärchen. Bei den vielen Touristinnen und Touristen, die sich am Karlsplatz tummeln, wissen Kneisz und Nedelko schnell auf Englisch zu „switchen“. Nedelko kann auch noch Französisch. „Bonne journee“, verabschiedet sie das Pärchen. Dann drückt sie ihre Faust gegen die von Kneisz. Mit dem „Fistbump“ feiern sie den Erfolg. „So viele Leute“, freuen sich die beiden Kirchenmitarbeiter. Da kommt Schüler Adrian nocheinmal zurückgelaufen und fragt: „Wie lange seid ihr heute da? Weil es wollen vielleicht noch ein paar aus der Schule kommen.“

Nicht nur am Karlsplatz, auch im Stephansdom, am Wiener Hauptbahnhof, im Cafe Caspar, an der Straßenkreuzung oder vor der S-Bahn-Haltestelle kann man sich „Ash to go“ holen. Christian Kneisz steht schon das fünfte Jahr am Karlsplatz. „Manche Leute kommen gezielt, manche gehen vorbei und holen sich spontan ein Kreuz.“ Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm an diesem Aschermittwoch eine Japanerin. Zuerst zeigte sie sich abgeneigt: „I have no coins.“ Nach der Erklärung von Kneisz war sie überzeugt: „Shut up and do it.“ Sichtlich gerührt, mit Tränen in den Augen sei die Frau dann weitergegangen. Kneisz glaubt fest daran, dass „Ash to go“ in Zeiten von immer weniger Kirchenbeitragszahlern etwas bewirkt: „Wir können warten, bis die Leute in die Kirche kommen oder rausgehen zu ihnen“,