Aufregung um die „Spatzenpost“: Die FPÖ fordert das Verbot der Schülerzeitung, der Kommunikationschef des Wiener Flughafens Tillmann Fuchs spricht von einem „Missstand in offiziellem Unterrichtsmaterial“. Anlass ist der Auszug aus dem Kinderbuch „Die Klimaschweine“ von Till Penzek, das die „Spatzenpost“ abgedruckt hat. In dem Text ist die Rede von „Schweineeltern“, die als Klimasünder daran schuld sind, dass im Pinguinland das Eis wegschmilzt. Sie fahren nämlich ihre Kinder in Monstertrucks in die Schule und nutzen auch für kurze Strecken den Flieger, steht im Buchauszug. Der FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl zeigt sich empört, sieht darin „pervertierten Schmarrn“, der aus „unseren Schulen verbannt“ gehöre. Tillmann Fuchs vom Wiener Flughafen stört sich daran, „dass Kindern vermittelt wird, dass ihre Eltern Schweine sind, weil sie fliegen“, erklärt er im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. „Das ist eine wahnsinnige Verzerrung“, schließlich liege der Anteil der durch die Luftfahrt produzierten CO₂-Emissionen im einstelligen Prozentbereich. Fuchs fordert die Politik zum Handeln auf.

Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung gab der Verlag der „Spatzenpost“ ein Statement ab. So heißt es von Kathrin-Theresa Madl vom Verlag Jung Österreich, dass es sich bei dem Buchauszug „um einen Auszug aus einem prämierten Kinderbuch, eine fiktive Geschichte mit Schweinen und Pinguinen im Kontext Klimawandel“ handelt. Die Geschichte solle die Kinder an das im Lehrplan verortete Thema „Natur- und Umweltschutz“ heranführen und sie darin üben, längere Wörter wie „Schweineland“ und „Erderwärmung“ zu verstehen.

Verlag bedauert

Madl hält weiter fest: „Wir bedauern sehr, wenn sich jemand durch die in der Geschichte gewählten Tierbegriffe angegriffen fühlt. Selbstverständlich ist es nicht unsere Intention, Eltern oder andere Personengruppen bzw. Institutionen an den Pranger zu stellen oder gar zu beschimpfen.“ Bei dem Text handle es sich um ein literarisches Werk und um keinen redaktionell verfassten Sachbeitrag oder Kommentar, hält man fest. Man bedaure, dass der Text „ideologisch polarisiert und Unmut erzeugt“. Gerade beim Thema Klimaschutz sei es dem Verlag wichtig, dass „alle an einem Strang ziehen“.

Der Buchauszug lade die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen „zum gemeinsamen Nachdenken und Diskutieren ein: Worum geht es? Was haben Pinguine und Schweine mit uns Menschen zu tun? Warum ist ‚Schwein‘ so ein Reizwort? Wie werden Schweine in der Geschichte dargestellt? Wie lösen Pinguine und Schweine ihre Herausforderungen gemeinsam?“ So heißt es in dem Statement. Es gehe auch darum, sich in den jeweils anderen hineinzuversetzen und einander zu verstehen. Madl: „Kinder identifizieren sich in der Regel mit den positiv besetzten Figuren einer Geschichte. Das sind in diesem Fall die Pinguine, die den Dialog mit den Schweinen suchen, ohne sie zu beschimpfen.“