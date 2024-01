Eine Dreijährige ist am Samstagnachmittag in einer Reithalle in St. Georgen im Attergau (oö. Bezirk Vöcklabruck) vom Pferd gefallen und dabei verletzt worden. Das Mädchen rutschte aus dem Sattel und fiel neben dem Tier auf den Sandboden. Der Huf der Stute traf das Kind dabei am Kopf und am Oberschenkel. Die Rettung brachte die Verletzte ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Das Mädchen trug vorschriftsmäßig einen altersangepassten Helm und auch die Steigbügel waren richtig eingestellt. Die 28-jährige Mutter des Kindes hatte das Pferd im Kreis an einer Leine geführt.