Ein 33 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Samstag in Wien gestorben. Der Fußgänger war laut Polizeiangaben mit seiner 24-jährigen Begleiterin in Meidling auf der Schönbrunner Straße unterwegs, als er einen Schutzweg überqueren wollte. Laut ersten Ermittlungen sollen die Fußgänger bei Rotlicht über die Straße gegangen sein - der 73-jährige Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zum tödlichen Zusammenstoß.

Der 33-Jährige erlag noch an Ort und Stelle kurz nach 3.00 Uhr früh seinen schweren Verletzungen. Die 24-jährige Frau wurde laut Polizeiangaben schwer verletzt. Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien versorgten das Unfallopfer notfallmedizinisch und brachten es in ein Spital. Der Pkw-Lenker, der grünes Licht auf seiner Strecke stadteinwärts hatte, blieb unverletzt.

Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien übernahm die Erhebungen zu dem Unfall. Weitere Ermittlungen werden durch das zuständige Polizeikommissariat geführt.