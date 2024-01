Ein Hund hat einen 22-Jährigen am Montag um 6.40 Uhr im Bezirk Kirchdorf in Oberösterreich mit Gebell geweckt und auf einen Brand im Dachgeschoss des Hauses aufmerksam gemacht. Dort schliefen fünf Personen im Alter von 17 bis 23 Jahren nach einer Silvesterfeier. Der junge Mann kämpfte sich durch den starken Rauch und rettete drei seiner Freunde, die zwei verbliebenen holte sein Vater mit einem Frontlader durch das Fenster aus dem Gebäude, berichtete die oberösterreichische Polizei am Montag.

Die fünf Jugendlichen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war vorerst unklar. Die Feuerwehr war mit 100 Leuten und 20 Fahrzeugen den ganzen Vormittag im Einsatz, um den Brand zu löschen.