Bei einer Frontalkollision zweier Pkw im Gemeindegebiet von See (Bez. Landeck) sind am Silvesterabend fünf Personen verletzt worden. Ein 22-Jähriger geriet auf der Paznauntalstraße (B188) gegen 22.50 Uhr in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Wagen eines 37-Jährigen zusammen. Die beiden Lenker sowie drei Mitfahrer wurden von der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos wurden schwer beschädigt, informierte die Polizei.