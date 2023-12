Genau an derselben Stelle im Skigebiet Katschberg sind am Mittwochnachmittag zwei Skifahrer aus Bayern direkt nacheinander verunglückt. Zunächst war ein 24-Jähriger von der Piste abgekommen, über einen Steilhang geflogen und dann gegen einen Baum geprallt. Sein hinter ihm fahrender Vater (49) geriet ebenfalls über den Pistenrand hinaus, stürzte denselben Hang hinunter und krachte auch gegen einen Baum, informierte die Polizei am Donnerstag.

Nachkommende Wintersportler leistet Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Die Verletzten wurden mit Rettungshubschraubern in die Krankenhäuser Schwarzach und Villach geflogen.