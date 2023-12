In Raggal in Vorarlberg ist am Dienstag ein Postbote mit seinem Lkw rund 40 Meter über einen Hang abgestürzt. Der 26-jährige Postbedienstete kollidierte mit seinem Fahrzeug auf der Gemeindestraße talwärts auf der engen Schneefahrbahn mit einem entgegenkommenden Pkw. Als der Postbote daraufhin versuchte, rechts am Pkw vorbeizufahren, kam der Lkw auf das Schneebankett und stürzte in weiterer Folge rund 40 Meter den Hang hinunter und überschlug sich mehrmals.

Als das Fahrzeug zum Stillstand kam, konnte der Mann dieses selbstständig verlassen und den Notruf absetzen. Der 26-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung in das LKH Bludenz eingeliefert.