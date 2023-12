Im Unteren Mühlviertel wurde Dienstagfrüh laut den „Oberösterreichischen Nachrichten“ ein Wolf erlegt. Der Abschuss des männlichen Jungtieres fand in 45 Metern Entfernung zu einem bewohnten Gebäude statt. Es ist somit der zweite Risikowolf, der gemäß des oberösterreichischen Wolfsmanagements entnommen wurde, hieß es von Seiten des Landes.

Jäger von 29 Revieren waren im Einsatz

Hintergrund ist, dass ein Wolf in der Vorwoche gleich zweimal einen Hof in Bad Kreuzen aufgesucht hatte und in beiden Fällen vom betroffenen Landwirt vergrämt werden konnte. Durch Anschreien und lautes Klatschen war es dem Landwirt in beiden Fällen gelungen, das Tier zu verscheuchen. Innerhalb von vier Wochen war der Wolf daraufhin in einem zehn-Kilometer-Radius zum Abschuss freigegeben worden. Jäger von insgesamt 29 Revieren in den Bezirken Freistadt und Perg wurden informiert.

Dienstagfrüh konnte der 31 Kilogramm schwere Jungwolf in diesem vorgeschriebenen Radius nun erlegt werden. Das erlegte Wildtier sei bereits von einem Sachverständigen begutachtet worden, hieß es von offiziellen Stellen. Die Entnahme eines Risikowolfes innerhalb des gesamten Gebietes wäre noch bis 27. Dezember möglich gewesen. Durch den erfolgten Abschuss ist die Abschusserlaubnis wieder erloschen.

Es ist dies nun der zweite in Oberösterreich erlegte Risikowolf. Anfang November war ein im Bezirk Freistadt zum Abschuss freigegebenes Tier erlegt worden. Die rund 22 Kilogramm schwere Jungwölfin war zuvor mehrmals in Siedlungen im Bezirk gesichtet worden.