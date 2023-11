Der Raubversuch mit einem vorgehaltenen Messer an einem 15-Jährigen in Innsbruck in diesem Sommer ist jetzt von der Polizei als geklärt gemeldet worden. Nachdem sich bereits wenige Tage nach der Tat ein 14-jähriger Bursche gestellt hatte, sei nun nach intensiven Ermittlungen ein mittlerweile gleichaltriger zweiter Täter ausgeforscht worden.

Mutmaßlicher Täter war noch unmündig

Es handelt sich um einen zum Tatzeitpunkt unmündigen afghanischen Staatsbürger. Der heute 14-Jährige verweigerte die Aussage, so die Polizei. Er wird der Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Anzeige gebracht.

Am Abend des 16. Juli war ein 15-jähriger Einheimischer von zwei unbekannten Jugendlichen auf einem Fußweg im Westen der Landeshauptstadt aufgefordert worden, durch Gewaltandrohung mit einem Messer seine Geldtasche und seine Halskette herauszugeben. Der Raub scheiterte allerdings, weil das Opfer nach einem Handgemenge, bei dem es zwei Faustschläge ins Gesicht bekam, flüchten konnte.