Drei Bauarbeiter sind am Dienstag in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) zum Teil schwer verletzt worden. Eine Ziegelwand war eingestürzt, eine Person unter den Trümmern eingeklemmt. Diese wurde von der Feuerwehr mithilfe eines Krans befreit. Zwei Verletzte wurden per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der dritte Arbeiter wurde vom Rettungswagen in ein Spital gefahren, berichtete die örtliche Feuerwehr in einer Aussendung.