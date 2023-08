Richtige Festival-Fans kennen die ungeschriebenen Gesetze und Gebote am Gelände. Etwa, dass das alte Paar Converse das klassische Festival-Schuhwerk ist und die ärmellose Jeansjacke mit den Patches das ideale modische Accessoire. Und sie wissen auch, dass Gäste, die mit dem Auto anreisen, am besten die Kennzeichen abmontieren und in Sicherheit bringen. Aber ist die Angst vor dem Kennzeichen-Diebstahl gerechtfertigt?

Auch am Frequency Festival, das noch bis Sonntag St. Pölten zum Beben bringt, gehören kennzeichenlose PKW dieser Tage zum Landschaftsbild. In Foren, bei denen sich Besucher vorab Tipps einholen, wird immer wieder dazu geraten, sie abzumachen. Von einem "Trend" in Sachen Kennzeichendiebstahl spricht die Polizei zwar nicht, "aber natürlich kommt es immer wieder vor, dass manche es lustig finden, Kennzeichen zu stehlen", sagt Pressesprecher Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Rest ist wohl eine Kettenreaktion: Autobesitzer sehen, wie andere ihre Kennzeichen in Sicherheit bringen und schließen sich der Aktion an.

Frequency Festival: Auch die Polizei ist vor Ort

Aber was, wenn man tatsächlich Opfer von Kennzeichendieben wird? Darf man dann noch zur zuständigen Polizeidienststelle fahren? "Das geht schon", sagt Schwaigerlehner. "Aber es sind auch genug Kollegen und Kolleginnen vor Ort im Festivalbereich, die einem weiterhelfen."

Generell sei die Polizei für das Frequency Festival bestens vorbereitet: "Unsere Kollegen haben jahrelange Erfahrung und die Veranstalter haben ein umfangreiches Sicherheitskonzept ausgearbeitet." Wie viele Polizisten und Polizistinnen vor Ort sind, will Schwaigerlehner aus taktischen Gründen nicht verraten, aber es seien definitiv genug, um ein sicheres Festival zu gewährleisten.

Zusätzlich hat Schwaigerlehner ein paar Tipps für Besucher und Besucherinnen parat: "Ein Auto ist kein Tresor und ein Zelt auch nicht, dementsprechend sollten dort keine Wertgegenstände aufbewahrt werden." Generell appelliert er dazu, Rücksicht aufeinander zu nehmen.