Aufmerksamen Wienerinnen und Wienern sind die Produkte der "Bestattung Wien" schon länger aufgefallen – ob es das Büchersackerl mit der Aufschrift "Ich lese bis ich verwese" oder der Turnbeutel "Ich turne bis zur Urne" ist. Der schwarze Humor des Unternehmens scheint anzukommen. Nun hat man seine erste "Sarg-Sommerkollektion" rausgebracht. Dass sie ganz in Schwarz gehalten ist, versteht sich von selbst.

Geschmackssache: Eine Luftmatratze in Sargform

Zum Sortiment gehört ein Sonnenschirm mit dem "Bestattung Wien"-Logo, eine Luftmatratze in Sargform, ein Badehandtuch mit Sarg- sowie eine Badetasche mit Sensenmann-Aufdruck. Man kann die Produkte einzeln oder im Set erwerben, die "All in Badekollektion" ist um 99 Euro erhältlich.

Die "Bestattung Wien"-Luftmatratze ist für 39,90 Euro zu haben © (c) © 2023 Harald Lachner

Die 1907 gegründete "Bestattung Wien" ist das größte Bestattungsunternehmen Österreichs und eines der größten in Europa.