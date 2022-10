Wenn man in der Straßenbahn plötzlich gegenüber "Jinx aus Arcane" sitzt, während "Captain America" himself die Bahn betritt, weiß man, es ist wieder "Yunicon"-Wochenende. In Schwechat angekommen, ist die Schlange kaum zu übersehen. "Viper" aus dem Shooter "Valorant" und "Zhongli" aus "Genshin Impact" stehen gemeinsam an, um an ihr Ticket zu kommen. Um 14:15 Uhr kommt Bewegung in die Menge und der Moderator begrüßt die anstehenden Besucherinnen und Besucher mit einem "Hallo Yunicon! Schön, dass ihr da seid."



Am Freitag öffnete das Schwechater "Multiversum" wieder für alle Anime- und Manga-Fans die Türen - und das mit einem vollen Programm. Das ganze Wochenende war gefüllt mit Tanzperformances, Wettbewerben und natürlich jeder Menge Cosplays. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher erweckten in teils über Monate hinweg selbstgemachten Kostümen bekannte Figuren aus Games wie "Genshin Impact", Animes wie der kürzlich gestartete "Chainsaw Man", Mangas und Filmen wie Star Wars oder Marvel zum Leben. Diese konnten in drei Bewerben auch dem Publikum und einer Jury präsentiert werden. Passend zum "Spooktober" waren auch sehr viele Halloween inspirierte Cosplays zu sehen.

Die Stimme von Wanda Maximoff

Bekannter Gesichter (und Stimmen) aus der Anime- und Cosplay-Szene konnte man ebenfalls auf der "YuniCon" antreffen. So schafften es einige ein Autogramm von Shandra Schandt zu ergattern. Sie ist die deutsche Synchronstimme von Elisabeth Olsen (unter anderem in den Marvel Filmen). Selbst internationale Cosplayerinnen und Cosplayer wie "Zibartas Cosplay" aus Dänemark und "Vilina Cosplay" aus Frankreich, schafften es am Wochenende nach Schwechat.



Auch K-Pop Fans kamen auf ihre Kosten. In der eigenen K-Pop-Area gab es koreanische Snacks und Getränke, sowie "Random Dance Challenges", bei denen man seine gelernten Choreos gemeinsam präsentieren konnte. Mit verschiedenen Tanzperformances wie zum Beispiel von der K-Pop-Cover Gruppe "N.D.M.S." und einem Contest wurde auch die Bühne mit Liedern von "BTS", "Stray Kids" und "Blackpink" zum Beben gebracht. Am Samstagabend konnte man gemeinsam mit DJ Shen bei der Afterparty unter anderem zu "Shutdown" von Blackpink oder dem Opening Song von Pokémon abgehen.

Von Zeichnungen und Pins

In der "Artist Area" stellten Künstlerinnen und Künstler ihre selbstgemachten Werke zur Schau. Von Zeichnungen, Malereien, Stickern, Ansteckpins und Schmuck war alles mit dabei. Natürlich passend zur "Yunicon" mit Motiven aus Animes und Games. So war es auch möglich zu beobachten, wie ein "Kazuha Cosplayer" einen Sticker von sich selbst kaufte.

Für die Veranstalter der "Yunicon" steht als Nächstes die "Hanamicon" in Graz an: Vom 19. bis zum 21. Mai 2023 wird die Seifenfabrik erneut zum Comictreffpunkt.