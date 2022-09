Dieser Moment, wenn man morgens Twitter checkt und der Hashtag #Nehammer trendet - so schon öfter vorgekommen. Unter anderem, als der Bundeskanzler die Österreicherinnen und Österreicher vor die Wahl stellte: Alkohol oder Psychopharmaka?

Dieses Mal ist der Grund für den Twitter-Trend aber kein Fehltritt in diesem Sinne, sondern das ORF-Sommergespräch, das am Montag ausgestrahlt worden ist. Dort kündigte Karl Nehammer neben einer Strompreis- auch eine Gaspreisbremse an. Die detaillierte Zusammenfassung des Gesprächs ist hier zu finden.

Das Fazit? Es gab hitzige Wortgefechte und - wie bereits bei den vorangegangenen Gesprächen - lange, teils verschachtelte Antworten. "Nehammer wirkte souverän und entspannt, zeigte aber wenig Bereitschaft, sich bei Einzelthemen konkret zu äußern", resümiert die Kleine Zeitung hier.

Die besten Tweets zum Gespräch mit Karl Nehammer

Und Twitter? Auch die Community dort nahm sich kein Blatt vor den Mund. Kritik gab es aber nicht nur an Nehammer, sondern teils auch an der Moderation. Hier das Sommergespräch, zusammengefasst in Tweets.